Két ukránt szúrt halálra egy orosz férfi Németországban

Az összeállításból az is kiderült, hogy több mint 1 millió ukrán menekült érkezett Németországba azóta, hogy Oroszország 2022-ben teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen. Németországban jelentős orosz bevándorló közösség is él. Közülük mintegy 2,5 millió német felmenőkkel is rendelkezik, akik többnyire a Szovjetunió összeomlása után, az 1990-es évek elején költöztek az országba.