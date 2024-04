Izrael nagyvonalú ajánlatot tett a Hamásznak, de ha elutasítják, Rafahnak annyi

Nyitókép: JAAFAR ASHTIYEH / AFP

Új remény nyílt a békére Gázában: Egyiptom javaslatára új tűzszüneti rendszert vizsgál a Hamász. A javaslatot részben Izrael írta, de még Izrael beleegyezése sem végleges – árulták el izraeli források a CNN-nek.

A javaslat két fázist különböztet meg: az elsőben 20-33 izraeli túszt engedne szabadon a Hamász tűzszünetért és Izrael által őrzött palesztin rabokért cserébe. A kiszivárgott információk szerint minden egyes szabadon engedett túszért egy nap tűzszünetet kapna a Hamász, de ez a javaslat azon részei közé tartozik, melyek még mozoghatnak.

A második fázisban pedig „a fenntartható nyugalom visszaállítása” következne, melyben az összes többi fennmaradó túszt, foglyul ejtett izraeli katonát és az elhunyt túszok holttesteit cserélnék további palesztin foglyokra.

Egy, a tárgyalásokra rálátó diplomata a CNN-nek azt mondta, hogy a „fenntartható nyugalom” az „egy módja az állandó tűzszünetben való kiegyezésnek anélkül, hogy ezt annak hívnánk”.

Izrael jelenleg a Hamász válaszára vár. A palesztin terrorszervezet képviselői Kairóban találkoztak hétfőn egyiptomi és katari közvetítőkkel, kedden pedig a Sin Bét izraeli belbiztonsági szolgálat delegációja utazik az egyiptomi fővárosba,

így Jahja Szinvar, a gázai Hamász vezére napokon belül megadhatja a választ.

Erre motiválhatja majd az is, hogy ha nincs megállapodás, Izrael haladéktalanul elindíthatja régóta tervezett, de egyelőre parkolópályára tett támadását a dél-gázai Rafah városa – az egyiptomi határváros – ellen, ahol jelenleg is egymillió palesztin él belső menekültként. Motiválólag hathat az Egyesült Államok külügyminiszterének buzdítása is.

Antony Blinken Rijádban hétfőn azt mondta, hogy a javaslat „Izrael oldaláról rendkívül nagyvonalú”, és jelenleg kizárólag a Hamász áll a gázai nép és a tűzszünet között.

„Dönteniük kell, gyorsan kell dönteniük” – mondta az amerikai csúcsdiplomata, hozzátéve, hogy „remélem, hogy a helyes döntést hozzák meg”.

A Hamász számára problémát az jelenthet, hogy Egyiptom javaslatára a tervezetben egy egyéves tűzszünet szerepel – nem pedig határozatlan idejű tűzszünet és teljes izraeli kivonulás Gázából, mint azt a terrorszervezet követeli. Izrael egyelőre kitart azon álláspontja mellett, hogy addig folytatja a gázai műveletet, amíg a Hamászt ki nem irtotta. Rafah megtámadásának veszélye ugyanakkor valós a CNN izraeli forrása szerint. „Az egyetlen módja annak, hogy Rafah [megtámadása] ne történjen meg, egy megállapodás” – mondta.