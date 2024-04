Hoppá: Ukrajna lemásolta Oroszország egyik leghatékonyabb fegyverét, és már el is indította a sorozatgyártást!

Nyitókép: Wikipedia

Az ukrán katonák már most is az orosz Lancet drónokhoz hasonló, hazai gyártású harci drónokat használnak a fronton – olvasható a Kyiv Independent cikkében, amelyet a Portfolio szemlézett. A drónt Volodimir Zelenszkij elnöknek mutatták be az ukrán védelmi és ipari komplexum alkalmazottainak napja alkalmából április 13-án tartott rendezvényen. Kijev nagy hangsúlyt fektetett a harctéren kulcsfontosságú eszköznek számító drónok hazai gyártásának felfuttatására, és

idén 1 millió drón gyártását tűzte ki célul.

Február elején Ukrajna az orosz Lancet drónok megfelelőjének tömeggyártását készítette elő, Mihajlo Fedorov digitális átalakítási miniszter szerint. Még abban a hónapban azt mondta, hogy néhány ilyen drónt már teszteltek, és hozzátette, hogy Kijev „néhány hónapon belül több száz” ilyen drónt lesz képes gyártani. A Lancet egy 40 kilométeres hatótávolságú kamikaze drón, amelyet a ZALA Aero Group, az orosz fegyveróriás Kalasnyikov Konszern leányvállalata gyárt.