Elképesztő: a németek már közös bankot csinálnak az ukránokkal

Nyitókép: MICHAEL KAPPELER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Szerdán a német kormány elfogadott egy intézkedéscsomagot, amelynek keretén belül támogatnák Ukrajna újjáépítését. A program része, hogy hiteleket nyújtanak az ukrán kis- és középvállalatoknak, és garanciát vállalnak a német cégek ukrajnai beruházásaira.

„Az ukrajnai újjáépítésről június 11-12-én Berlinben Olaf Scholz német kancellár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meghívására tartandó nemzetközi konferenciához való hozzájárulásról van szó”

– hangsúlyozta közös közleményében a német gazdasági és fejlesztési minisztérium.

Svenja Schulze fejlesztési miniszter szerint a háború túléléséhez Ukrajnának nem csak fegyverekre van szüksége, fontos, hogy a gazdaság továbbra is működjék, és az ország finanszírozni tudja az újjáépítését. Tudósítások szerint Berlin az ukrán kormánnyal közösen pénzintézetet is tervez létrehozni a német állami tulajdonban lévő KfW bank mintájára, amelyet a második világháború után alapítottak meg Nyugat-Németország helyreállítására, majd az újraegyesítés után fontos szerepet játszott a volt NDK korszerűsítésében is.

A mostani terv központi elemét, az Ukrán Fejlesztési Alapot Ukrajna 1999-ben már létrehozta, és a KfW már számos ukrán kis- és középvállalatot is támogatott. Az ország 2022. februári orosz megtámadása óta Ukrajnában mintegy 40 ezer kis- és középvállalat tudott a háború ellenére talpon maradni.

Jelenleg a Világbank mintegy 486 milliárd dollárra becsüli az ukrajnai újjáépítés költségeit, a háború alakulásának függvényében. Tekintettel arra, hogy az állami pénzek nem lesznek elegendők, a német kormány magánvállalatokat is be akar vonni a terv végrehajtásába – áll a tárcák közleményében.

(MTI)