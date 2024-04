Gondban az ukránok, kiderült, sebezhetőek az Egyesült Államoktól kapott tankok

Nyitókép: Artur Widak/AFP

A Daily Telegraph cikkében arra hívta fel a figyelmet, hogy gondban lehetnek az ukránok, ugyanis az oroszok rájöttek, hol a legsebezhetőbbek az amerikai Abrams tankok, így a 31-ből ötöt már kilőttek, pedig ezek a páncélosok úgy érkeztek meg Ukrajnába, hogy

segítségükkel fordulatot lehet elérni a háborúban.

A cikkben fölhívták a figyelmet arra, hogy Winston Churchill háborús taktikája a harckocsi tűzerő, a védelem és a mobilitás tulajdonságain alapult. Illetve ahogy Heinz Guderian német tábornok felismerte, amikor megálmodta a villámháborút, a tank egy gyors akcióban a leghasznosabb, amikor is a nagy sebességű manőverezés és a hatalmas tűzerő képessége csatát nyerő szerepet ad neki.

Ezt taglalja Hamish de Bretton-Gordon, a brit hadsereg volt ezredese. Adatai szerint az ukránok az első Abramsokat február 25-én vetették be, és egy nappal később az első már használhatatlanná is vált. Ezért most kivonták őket az arcvonalból. Persze nem a legkorszerűbb modellekről van szó, ráadásul több,

igen fontos tartozékot ki is szereltek belőlük, nehogy azok orosz kézre jussanak.

Szerinte ennek a biztonsági résnek egyszerű megkerülési lehetőségei vannak. Kiemelte, hogy fémketrecek és robbanó páncélzatok szerelhetők fel a tartály tetejére, hogy csökkentsék ezt a fenyegetést. Remélhetőleg a nem túl távoli jövőben a tankokat fel lehet szerelni valami olyasmivel, mint a brit DragonFire lézerrendszer, amely ígéretes korai eredményeket mutatott a drónok leszedésében – fogalmazott.

Ha ez megtörténik, a drónok hatékonysága radikálisan csökkenni fog a tankok ellen.

A szerző szerint a közeljövőben Ukrajnának sokkal inkább manőver típusú hadviselésen alapuló gondolkodásmódot kell kialakítania, ahol a gyors kombinált fegyveres akciók megzavarhatják a statikus orosz haderőt. Ehhez a légierőre, a tüzérségre és a gyalogságra is szükség lesz.

Pénzügyileg is megterhelő

Kiemelte, hogy muszáj lesz cselekedni, ugyanis a drónok, amelyekkel kilőhetőek a tankok, csupán pár ezer dollárba kerülnek,

egy harckocsi viszont 10 millió dollárban kerül.

Szerinte azonban pesszimizmusra nincs ok, ugyanis a nemrégiben érkezett Atacms nagy hatótávolságú rakétákkal az ukrán egységek már csapást mértek több repülőtérre a Krímben és most a hátországban lévő objektumokat is célba tudják venni.