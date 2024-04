Nyitókép: Képernyőfotó

„A 2024-es amerikai tüntetéshullám a 2020-as forgatókönyvet követi, szinte napra pontosan. Az áprilisi ifjak ezelőtt négy évvel is ezidőtájt kezdték szétverni Amerika belvárosait. Az ürügy ezúttal nem George Floyd, hanem Gáza. A cél ugyanaz. A választások befolyásolása a csőcselék alacsony intenzitású terrorizmusa által.

Az üzenet egyszerű. Ha vissza akarod kapni a »normalitást« akkor tudod, hogy kire kell szavaznod. Akkor is és most is az események »spontán« fellángolását komoly szervezői és pénzügyi álványozás támogatja. Minnél kétségbeejtőbbek lesznek az amerikai baloldal kilátásai a felmérések tükrében, annál több káoszra számíthatunk. Eleve naivitás volt feltételezni, hogy a Kelet-Európában, a Közel-Keleten és Latin-Amerikában kidolgozott módszertan nem fog a hazai pályán is munkába állni.”