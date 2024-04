Az oroszok a WizzAir több száz járatának utasait sodorták életveszélybe

Nyitókép: Urbanandsport / NurPhoto via Getty Images

A The Sun értesülése szerint több ezer utasszállító gépet veszélyeztet az, hogy az oroszok folyamatosan blokkolják a műholdas navigációt, és hamis radarjeleket sugároznak. A lap által megkérdezett légügyi szakemberek szerint ez rendkívüli módon veszélyeztetheti a repülés biztonságát. Az orosz hadsereg hadászati és vélhetően stratégiai céllal, főként Kelet-Európában és a Baltikumban zavarja jelenleg a műholdas navigációt.

Viszont ez az utasgépek navigációs rendszereit könnyen használhatatlanná teheti. A pontatlan műholdas jelek miatt a pilóták könnyen letérhetnek a kijelölt légifolyosókról, ami akár tragédiával is végződhet. Ráadásul az oroszok emellett további intézkedéseket is hoztak: hamis radarjeleket is sugároznak a gépeknek, ezáltal azt a látszatot keltve, mintha a repülő pillanatokon belül összeütközne egy másikkal.

Ilyenkor a pilótáknak gyors kitérő manővereket kell tenniük, ami szintén komoly kockázatokat rejthet magában, hiszen ha elhagyják a kijelölt légifolyosót és a gép instabillá válhat a hirtelen kormánymozdulatok miatt. Tavaly augusztustól az idén márciusig az ilyen típusú jelzavarás

1368 WizzAir- és 2309 Ryanair-járatot érintett Kelet-Európa és a Baltikum felett, de 82 esetben a brit nemzeti légitársaság, a British Airways utasai is veszélyben voltak.

A lap szerint orosz elektronikai hadviselési alakulatok nemcsak az amerikai GPS, hanem az európai Galileo helymeghatározó műholdak adásait is elnyomják, így teljesen megbéníthatják a repülőgépek navigációját.

Műholdas navigáció elvét bemutató grafika, amely azt mutatja, hogy a pontos helymeghatározáshoz több műhold jelére is szükség van. Forrás: Wikipédia

Az Európai Repülésbiztonsági Hatóság (European Aviation Safety Agency) már januárban jelezte, hogy zavarják a műholdas helymeghatározó rendszereket, de azt akkor még nem közölte, hogy kikre gyanakszik. Luc Tytgat, a szervezet főtitkára aggasztónak nevezte, hogy egyre gyakrabban fordulnak elő ilyen veszélyes esetek.

A The Sun emlékeztet rá, hogy márciusban még a Lengyelországba látogató brit védelmi miniszter, Grant Shapps különgépének navigációs rendszere is megbénult, amikor a a kalinyingrádi orosz exklávé közelében repült.

Az égbolton sík terepről egyszerre 7-12 műhold látható, melyből a helymeghatározáshoz 4, a tengerszint feletti magasság meghatározásához pedig további egy műhold szükséges.

A repülési szakértőktől szerzett adatokat elemezve a londoni újság arra a következtetésre jutott, hogy a polgári légijáratok a legnagyobb veszélyben Lengyelország, a balti államok és Törökország légterében vannak. Finnország, Románia és Bulgária felett közepes szintű a fenyegetettség.

