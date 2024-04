Amerikai elemzés: így fékezhetnék meg az ukránok az orosz hadsereget

Nyitókép: Amerikai rakétavédelmi rendszer ATACMS rakétákat lő ki egy amerikai hadgyakorlaton 2003. november 16-án / fotó: US ARMY / AFP

Már a hétvégén

elindulhatnak a nagy hatótávolságú ATACMS rakéták az ukrán frontra,

ha a washingtoni Szenátus gyorsan jóváhagyja a Képviselőház által szombaton már elfogadott 60 milliárd dolláros katonai segítségnyújtást, és Joe Biden elnök aláírja azt – közölte a szenátus hírszerzési bizottságának elnöke, Mark Warner.

A szenátor nyilatkozatában emlékeztetett: az ukrán erők a háború első szakaszában képesek voltak megsemmisíteni „az első ütemben küldött orosz szárazföldi erők 87 százalékát” – írja az Institute for the Study of War (ISW) nevű amerikai katonai elemzőközpont, hozzátéve, a Politico című lap értesülései szerint amerikai tanácsadók fognak segíteni az ukrán tisztviselőknek az Ukrajnának szállított amerikai felszerelések fenntartásában, és a kijevi amerikai nagykövetség munkatársainak is az új fegyverszállítmányok koordinálásában.

Az ISW összefoglalója megjegyzi azt is, az ukrán elnök az NBC News-nak nyilatkozva optimistán beszélt arról, hogy az új amerikai fegyverzetszállítmányok megérkezésével

az ukrán erők képesek lesznek stabilizálni a frontszakaszokat,

ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az ukrán manőverek sikere nagyban függ attól, hogy a nyugati haditechnika milyen gyorsan érkezik meg az arcvonalakba.

Zelenszkij különösen a légvédelmi rendszerek és a nagy hatótávolságú rakéták átadását nevezte jelentősnek, mivel ezen a téren tapasztalható az ukrán hadsereg hátránya az oroszhoz képest.

Az ISW elemzése valószínűsíti, hogy

az oroszok a következő hetekben intenzívebb rakéta- és dróntámadásokat fognak végrehajtani,

hogy kihasználják a nyugati technika nélkül védekező ukrán erők hiányosságait.

Mind ukrán, mind nyugati katonai szakértők a nyári hónapokra várják az orosz hadsereg nagyobb támadó hadműveleteit, a mostani orosz stratégiai - infrastruktúrák, energetikai célpontok elleni – bombázásokat ezen akció előkészítésének látják.

