A francia világ újabb szegletét hódították meg bűnbandák

Nyitókép: Roberto SCHMIDT / AFP

Rendkívüli interjút készített a CNN: az amerikai médium most Vitel’homme Innocent haiti bandavezérrel járta be az évek óta kormányozhatatlan, romokban álló ország általa felügyelt részét. Innocent – franciául és sok más nyelven „ártatlan” – az FBI tíz legkeresettebb bűnözőjének egyike, az Egyesült Államok kétmillió dollár vérdíjat tűzött ki a fejére.

Csakhogy az, hogy az USA haiti nagykövetségének dolgozói egyáltalán meg tudják közelíteni munkahelyüket, vagy evakuálni tudják a szigetországban maradt állampolgáraikat, jórészt Innocenten múlik.

Innocent bűnbandája, a Kraze Baryé a Viv Ansamn – haiti kreol nyelven: „Együttélés” – bandaszövetség egyik tagja, s állítja: másra sem vágyik, mint arra, hogy helyreálljon a béke. Erről beszélt legalábbis a CNN-nek, miután kiszállt aranyszínre fényezett autójából, s hagyományos afrikai öltönyében körbevezette őket feltételezhetően lopott főhadiszállásán, s leültette őket az azokat korábban elfoglaló plüssmackóktól megszabadított székekre.

A Haitink, ami volt, Haiti, az Antillák gyöngye, melyen felnőttünk, újra a legszebb lehet” – nyilatkozta a lapnak Innocent az országról,

ahol a bandák február óta minisztériumokat foglaltak el, megtámadtak kórházakat, az országos könyvtárat, teherhajókat, az állami áramszolgáltatót, és ellehetetlenítették a főváros kikötőjének és a repülőterének működését. Támadássorozatuk egybeesett Ariel Henry azóta lemondott miniszterelnök kenyai látogatásával, melyen az ország rendőri erőinek külföldi biztonsági erőkkel való megerősítéséről tárgyalt.

A CNN riportere az utcákat ellepő szemétben tengődő holttestekről számolnak be, valamint arról, hogy nincs áram, és még a bandavezér főhadiszállásának medencéje mellett is egy szétlőtt autóroncs áll. Az ENSZ a bandákat legalább 1660 ember meggyilkolásával, 438 fő elrablásával vádolja az év első három hónapjában, magát Innocentet is ENSZ-szankciók sújtják, valamint a haiti rendőrség is körözi váltságdíj követeléséért, gyilkosságért, nemi erőszakért, fegyveres nemi erőszakért, autólopásért, tolvajlásért és garázdaságért.

A CNN-nek adott interjújában nem is tagadta, hogy ezeket elkövette – de járulékos veszteségként írja le őket.

„Az az álmunk, hogy megszabaduljunk az oligarcháktól, akik akadályozzák az országot a fejlődésben” – mondja.

A Viv Ansamn azt már elérte, hogy Henry lemondjon – de ezzel még nem elégedettek. Azt akarják, hogy ők is asztalhoz ülhessenek az ország jövőjéről döntő átmeneti tanácsban. „Üljenek le, és hallgassanak a Viv Ansamnra, akkor megoldás lesz olyan gyorsan, amilyen gyorsan csak lehet” – javasolja Innocent, aki jelzi: a hivatalos kormány így is mindig együttműködött velük, máskülönben nem tudtak volna mindig üzembiztosan fegyvereket, lőszereket szerezni, hiszen nem ők állnak a határon, nem ők végzik a vámellenőrzést.

Elmeséli: azért választotta a bandaéletet, mert az ország korrupt elitje minden legitim megélhetési lehetőséget elvesz a helyiektől – tőle például állítása szerint egy építőipari vállalkozást, egy hotelt és egy bérautós céget is.

A CNN által megszólaltatott helyi újságíró, Marie-Lucie Bonhomme Opont máshogy emlékszik: szerintük a bandák valóban nem az egyszerű emberek érdekeit képviselik, hanem őket támadják meg. „Az egész negyedet folyamatosan terrorizálják a fegyveres banditák. Hogy mondhatják a bandák, hogy az ország javáért dolgoznak, ha közben emberrablásokat hajtanak végre, ha annyi nő vált brutális erőszak áldozatává?” – teszi fel a kérdést.

A bandavezérek eközben folyamatosan építgetik imidzsüket az országban – a Barbeque művésznéven ismert Jimmy Chérizier bandavezér egyfajta Robin Hoodnak állítja be magát,

a Five Second banda vezetője, Izo mellékállásban zenész, s produkcióit online osztja meg,

a 400 Mawozo, azaz „400 idióta” nevű banda vezére, Lanmo Sanjou pedig a sziget népszerű influencereivel szivarozgat. Egymással a Viv Ansamn tagbandái videokonferenciákon vitatják meg a fontos ügyeket, de ettől még azért nincs garancia arra, hogy nem mészárolják le egymást, ha valaki a saját bandája által uralt területen kívülre téved.

A Kraze Baryé Innocent helyettesének állítása szerint 100 embernek ad munkát, emellett fontos stratégiai pozícióban van: az ő negyedükben található a diplomáciai komplexum, benne az Egyesült Államok nagykövetségével. Az általuk kontrollált Torcell, Tabarre és Delmas városrészeken kell keresztülhaladniuk az amerikaiaknak, ha a nagykövetségre igyekeznek. Így aztán bizonyos mértékben Washington is kooperációra kényszerül – katonai beavatkozásról egyelőre nem döntöttek, csak a felállni egyelőre még képtelen, kenyai vezetésű nemzetközi biztonsági misszióhoz tettek hozzá 300 millió dollárt.

Megtiszteltetés, ha egy ország nagykövetsége a környékünkön van, mert akkor együtt akar működni velünk”

– véli Innocent. Mond példát is: márciusban az Egyesült Államok helikopterrel evakuálta állampolgárait a szigetről, s ezt a Kraze Baryé könnyűszerrel megállíthatta volna. De nem tette. Márpedig ez nem volt mindig így – az USA állítja, hogy 2021-ben elrabolt tucatnyi amerikai és kanadai misszionáriust, 2022-ben pedig megtámadta egy idős amerikai házaspár otthonát, a hölgyet megölte, a férfit pedig váltságdíj ellenében engedte szabadon. Erre reagálva Innocent a CNN-nek hangsúlyozta: hisz a jogállamban, és a bíróságon tisztázza majd magát a vád alól.

Az átmeneti kormánynak most új kormányfőt és kormánytagokat kell kineveznie, a biztonsági misszió segítségével vissza kell szereznie a fővárost, és végre meg kell tartania a választásokat, melyekre 2016 óta nem került sor. A bandák azonban helyet követelnek a tárgyalóasztalnál, s Innocent állítja: ha nem kapnak, a Viv Ansamn majd szerez magának.

Ezt majd megértik akkor, mikor rájönnek, hogy a repülők nem tudnak repülni. Hogy a befektetők nem jöhetnek be”

– mondja a bandavezér. Nehéz dilemma lesz ez – a bandák ma az egyetlen működő intézmény Haitin, mely egyben hatalmas pusztítást is végzett az országban. Az első számú tárgyalási feltételük ennek tekintetében nem is meglepő: amnesztia, és a bandatagok továbbfoglalkoztatásának megoldása. „Mondhatom valakinek, hogy tegye le a fegyvert, és egyen sziklát? Ugye, hogy nem” – így Innocent.