Szuperkedd: Trump fölényes győzelmet aratott

Trump legyőzheti Bident?

Joe Biden hivatalban levő elnökhöz méltóan eddig könnyedén nyerte az előválasztásokat, azonban egyre több felmérés mutatja, hogy a demokraták is aggódnak Biden kora miatt, és

egyre többen spekulálnak az esetleges lecseréléséről.

A The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research új felmérése szerint 10-ből nagyjából 6 ember azt nyilatkozta, hogy nem nagyon vagy egyáltalán nem bízik Biden szellemi képességeiben. Ugyanígy tízből közel hatan azt mondják, hogy nem bíznak Donald Trump volt elnök szellemi képességeiben sem.

A New York Times and Siena College közös felmérése szerint

Trump országosan már 5%-al vezet Biden előtt.

Az egyik legmeglepőbb adat, hogy a fekete szavazók között Trump négy év alatt 4%-ról 23%-ra ugrott, ami 500%-os növekedést jelent. Érdekes módon Trump hat százalékkal veri Bident a spanyol-ajkúak között is.

Kedden a CNN beszámolója szerint Biden kritizálta a médiát, amiért szerinte a híroldalak csak azokra a felmérésekre összpontosítanak, amelyek szerint lemaradásban van Donald Trump mögött, és ragaszkodott ahhoz, hogy számos felmérés őt mutatja az élen. „Az utolsó öt közvélemény-kutatás, amiről ti nem számoltok be, ott én nyerek” – mondta a marylandi repülőtéren az újságíróknak. Kérdés milyen felmérésekre gondolhatott Biden, mert az utóbbi időben szinte minden közvéleménykutatás szerint Trump vezet, vagy fej-fej mellett vannak Bidennel.