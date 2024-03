Régi-új elnököt választ Oroszország: Autokrácia extrákkal

Nyitókép: Shutterstock

Politikai folyamatok az Oroszországhoz hasonló autokráciákban is vannak, a rendszerek a maguk módján reagálnak a társadalom rezdüléseire, s ez semmivel sem kevésbé tanulságos, mint a demokratikus politika működése. Oroszország 114 mil­lió választópolgára március 15–17-én járulhat az urnákhoz, a külképviseleteken szavazó oroszok jellemzően 17-én. Az izgalmak pedig már a szavazócédulánál elkezdődnek – nem a véletlen vagy holmi adminisztratív megfontolások fújták ugyanis össze annak tartalmát.

Jelölt lesz természetesen Vlagyimir Putyin,

aki negyed évszázada, 1999 óta uralkodik az országban;

1999–2000-ben, majd 2008 és 2012 között miniszterelnökként, az idő többi részében pedig államfőként. Idén a pártmentes kampány mellett döntött, azaz hiába támogatja őt teljes gőzzel az Egységes Oroszország, ő fölé helyezte magát a pártversenynek, szlogenje pedig egyszerűen „Oroszország, Putyin, 2024”.

Vlagyimir Putyin az alkotmány 2020-as módosítása miatt indulhat a választáson.

Azt a rendelkezést ugyan nem változtatták meg, hogy egy elnök legfeljebb két cikluson keresztül lehet hivatalban, ebbe nem számítandók bele az alkotmánymódosítás elfogadása előtti ciklusok, így a 72. évében járó Putyin most, illetve a következő választáson is indulhat még. Az elnöknek a nem állami közvélemény-kutatók 60 és 64 százalék közötti eredményt, azaz első fordulós győzelmet jósolnak. Személyes támogatottsága a hitelesnek mondható Levada-Centr felmérése alapján 86 százalékos, ami minimálisan magasabb a tavaly februári 83 százaléknál, de érdemben meghaladja a két évvel ezelőtti 71 százalékos adatot, illetve a miniszterelnök és a kormány 73 százalékos elfogadottságát is.