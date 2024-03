Putyint most semmi nem készteti békekötésre – biztonságpolitikai szakértő a Mandinernek

Egyértelműen Emmanuel Macronnak és Ursula von der Leyennek szólt Vlagyimir Putyin csütörtöki beszédében elmondott üzenet, amely szerint „a Nyugat veszélyes külpolitikai lépései és a részéről elhangzó nyilatkozatok olyan konfliktussal fenyegetnek, amely nukleáris fegyverek bevetésével és a civilizáció elpusztításával járhat” – mondta Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója lapunknak.

Ismert: először a francia elnök, majd később az Európai Bizottság elnöke is felvetette nyugati csapatok Ukrajnába küldését.

Putyin szavai a franciák és az Unió nem létező izmainak mutogatására volt reakció

– értékelt az elemző.

„Az orosz elnök ugyanakkor nem csak nukleáris fenyegetésről beszélt, hiszen az európai célpontokat elérő rakéták hagyományos töltetek hordozására is alkalmasak” – hívta fel a figyelmet Horváth József. Hozzátette: Putyin másik fontos megjegyzése az volt, hogy most már rendszerbe állították a tengeralattjárókról is kilőhető ballisztikus rakétákat, amely viszont az USA-nak volt egyértelmű üzenet.

Nem is volt véletlen, hogy az USA rögtön el is határolódott Macron és Von der Leyen kijelentéseitől, és utasították a NATO főtitkárát, hogy ellenpontozza, amit a két politikus mondott. „Az elnökválasztás előtt nyolc hónappal az amerikai kormányzatnak minden hiányozna, csak az nem, hogy a választók azt lássák: a vezetőik belesodorják őket egy háborúba” – fogalmazott az elemző.

Horváth József a jelenlegi katonai helyzet kapcsán azt mondta: Putyint most semmi nem készteti arra, hogy lépéseket tegyen a békekötés irányába, a jelek szerint ugyanis

az elmúlt két év katonai befektetései egyre inkább meghozzák gyümölcsüket.

Közben pedig Ukrajna támogatása olvad, ahogy egyre kevesebb muníció is érkezik Nyugatról.

Annak kapcsán, hogy meddig törhetnek előre az oroszok, a szakértő azt valószínűsítette: a minimális cél a szakadár donyecki megyék, valamint Odessza és a fekete-tengeri partvidék elfoglalása lesz. Horváth szerint az sem véletlen, hogy a Dnyeszter-melléki moldovai szakadár terület, Transznisztria a napokban Oroszország segítségét kérte. Az Ukrajna és a Dnyeszter közé ékelődő területen jelenleg több ezer orosz katona állomásozik.

Nyitókép: Vlagyimir Putyin beszél az orosz parlament két háza előtt tartott évértékelőjén 2024. február 29-én. (Fotó: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij)