Az Európai Uniónál még halvány magyarázat létezhetne, hiszen az ­uniós ­NATO-országok gyakorlatilag háborúznak az oroszokkal az ukrán fronton. A svájci felbuzdulás azonban külön megfejtést igényel, hisz a lépést megelőzően elfelejtettek hadat üzenni Moszkvának. Amennyiben megtették volna, a háborúban álló felektől nem lenne elvárható, hogy őrizgessék ellenfelük pénzét vagy bármi más értékét. A svájci hadsereg képességéből kiindulva azonban merész történelmi tett lenne hadba lépniük Oroszországgal. De mit lehet tudni, ha nagy az egó?

Az elkobzás ügyében a leginkább kezelhető magyarázat, hogy

a magukat a világ vezetőinek vallók teljességgel elvesztették realitásérzéküket, de legalábbis a józan eszüket,

mivel a kiváló ötletükre az orosz válasz azonnal meg is érkezett. Na nem ballisztikus rakéták formájában, mondjuk egy genfi székhelyű bank trezorjára irányítva. Egyszerűen azzal, hogy Oroszország jogi követeléssel lép fel az Euroclear letétkezelővel szemben. Ezzel egy időben a Bank of Russia lefoglalja az Euroclear által az orosz Nemzeti Elszámolási Értéktárban tartott 33 milliárd eurót. Sőt, Oroszország a hongkongi és dubaji értéktárban lévő Euroclear-alapok lefoglalását is kezdeményezheti.”

