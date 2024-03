Politico: Bukarestben koronázzák meg Ursula von der Leyent

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

***

Ursula királynő megkoronázása – ezzel a címmel számolt be a Politico arról, hogy csütörtök délután az Európai Néppárt hivatalosan is be fogja jelenteni, hogy támogatják Ursula von der Leyent, hogy újfent az Európai Bizottság elnöke legyen.

A Politico szerint

Károly király brit trónra lépése óta nem volt ilyen aprólékosan megtervezett utódlási folyamat.

Amióta bejelentette, hogy az Európai Néppárt jelöltjeként kíván indulni az európai választásokon, egyszereplős versenyfutásról van szó. A Politico szerint Von der Leyennek győzelmi beszédet kell mondania, miután néppárti kollégái megkoronázták.

Viszont, az új kihívás lesz neki, hiszen most először kell majd kampányolnia s bemutatni magát az európai közvélemény számára, mint a legideálisabb ember a posztra.