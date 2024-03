Most már a Politico szerint is beszélni kellene a békéről

Eközben a Politico szerint a britek még ez esetben is kitartanának Ukrajna támogatása mellett, már csak önérzetből is, az európai vezetők pedig még arról se akarnak hallani, hog ymi lesz, ha Amerika kihátrál Ukrajna mögül. Többen arról beszéltek a lapnak,

meg kell duplázni Európa hozzájárulását az ukránok támogatásához, ami nem csak az oroszoknak, de Trumpéknak is üzenet.

Viszont a tisztviselő szerint arra is vigyázni kell, hogy ezt ne úgy értelmezzék a tengerentúlon, hogy Európa maga is elboldogul Amerika nélkül, egyszóval Washington továbbra is megkerülhetetlen. Viszont gyengeséget sem szabad mutatni, ahogy António Costa portugál miniszterelnök is mondta, ahogy azt is, hogy

bár a béke közös cél, „csak Ukrajna döntheti el, mikor kell békekonferenciát tartani.”

A hangosan keménykedők közé tartozik Emmanuel Macron francia elnök is, aki nem zárta ki, hogy szükség esetén szárazföldi csapatokat küldjön az oroszok elleni harcra.

Mindeközben Putyin azt kommunikálja, nyitott a tárgyalásokra. A novemberi G20-csúcson tűzszünetre tett ajánlatot, és januárban azt mondta Tucker Carlsonnak adott interjújában, hogy nyitott a párbeszédre. A Reuters szerint orosz tisztviselők is puhatolóztak az amerikai kormánynál, eddig hiába.

Az álláspontok továbbra is igen távoliak: az ukránok a „mindent vissza” elv alapján a 2014-ben annektált területeket is visszakövetelik, valamint háborús jóvátételt Moszkvától, amire az oroszok nem hajlandóak, sőt, ők Ukrajna lefegyverzését követelik, az EU-hoz és a NATO-hoz való csatlakozási próbálkozások lefújásával egyetemben.

Ugyanakkor Európában is akadnak a tárgyalás szükségességét elismerő hangok a Politico szerint; idézik a közép-európaiak érzékenységét emlegető tisztviselőt, aki szerint ugyanakkor realistának kell lenni,