Meghalt egy 11 éves fiú Angliában, miután kipróbált egy idétlen TikTok-kihívást

Egy 11 éves fiú meghalt, miután részt vett egy TikTok-kihívásban – olvasható a Mirror brit lap oldalán. Tommie-Lee Gracie Billingtonnak leállt a szíve miután részt vett a „krómozás” nevű veszélyes játékban. Nagymamája szerint a fiú egy barátjánál próbálta ki a mutatványt, és felszólította a közösségi média óriásait, hogy tegyenek többet a gyerekek védelmében.

A krómozás, más néven szippantás azt jelenti, hogy valaki mérgező vegyi anyagokat, például festéket, oldószert, aeroszolos dobozokat, tisztítószereket vagy benzint lélegzik be. Ezek hatással vannak a központi idegrendszerre, és lelassítják az agyi aktivitást, ami rövid távú „mámort” eredményez.

Ez zavaros beszédet, szédülést, hallucinációkat, hányingert és tájékozódási zavarokat eredményezhet, de szívrohamot vagy fulladást is okozhat.

A TikTok szóvivője azt mondta a Mirrornak, hogy nincs bizonyíték arra, hogy a krómozás egy TikTok-specifikus kihívás lenne, vagy hogy ez trendi lett volna a platformjukon.

Tommie-Lee édesanyja, Sherri arra is felszólította a szülőket, hogy rejtsenek el minden dezodort a gyermekeik elől, hogy azok ne tudjanak részt venni a kihívásban. A Facebookon azt írta: „Bármennyire is utálok erről beszélni, fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy mit próbálnak ki manapság a gyerekek. Ez a fiam életébe került, mert kipróbált valamit, amit más gyerekek is csinálnak”.