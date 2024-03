Lecsaptak a rendőrök a holland humoristára, miután parodizálni merészelte Amszterdam zöld polgármesterét

Házhoz jött a szólásszabadság Amszterdamban Hans Teeuwen holland humoristához, miután humorosan kifejezte nemtetszését azzal kapcsolatban, hogy Femke Halsema zöld polgármester megtűri a holland holokausztmúzeum közelében a palesztin terrort támogató tüntetőket.

Teeuwen valamivel dél után tette ki kedden Facebookjára és Instagramjára a rövid videót, melyben Halsema dús, göndör fekete hajára hasonlító parókában, torz hangon azt mondta: „Egy olyan városban, mint Amszterdam, ahol az emberek még mindig nap mint nap érzik a gyarmatosítás és a rabszolgaság történetének fájdalmát, rendkívül fontos, hogy az emberek próbáljanak kapcsolatokat fenntartani, és kapaszkodjanak egymásba”. Ennek örvén aztán bizonyos csoportokban

kialakulhat „a kollektív kisebbségi komplexus, hogy provokálja őket egy másik, kisebb kisebbség, amely sikeresebb, mint a nagyobb és frusztrált csoport”. Így pedig „elkerülhetetlen, hogy tojások és zsidó szívek törjenek össze egy szépséges, sokszínű omlett elkészítése közben”.

A videón Teeuwen mellett az asztalon látható egy játékpisztoly is – ezzel a humorista minden bizonnyal arra játszott rá, hogy a polgármester fiát 2019 augusztusában fegyveres rablás gyanújával tartóztatták le. A rendőrségi eljárásban kulcsszerepet játszott egy játékpisztoly, amelyet a fiú a polgármesteri rezidenciáról csent el; apja, Robert Oey egy filmforgatáshoz vette kölcsön, majd a rezidencián őrizetlenül hagyta.

Mivel azonban Hollandiában nem csak a fegyverek, de a fegyvernek tűnő tárgyak birtoklását is szigorú szabályok korlátozzák,

a rendőrség – állítólag egy aggódó állampolgár üzenetére reagálva – hat fővel szélsebesen kivonult Teeuwenhez, hogy elkobozzák a játékfegyvert.

A rendőrség szóvivője elmondta: „Ha ilyen bejelentést kapunk, azt mindig nagyon komolyan vesszük. A játék és a valódi tűzfegyvereket sem akarjuk az utcán látni. Nem lehet megkülönböztetni őket.”

Nem tisztázott, hogy Halsemának magának volt-e valamiféle szerepe a rendőrség kivezénylésében –

csak annyit tudni, hogy az Instagramon kommentben jelezte a videó alatt Teeuwennek, hogy „a hajam – általában – jobban néz ki”.

A polgármester korábban a hétfői palesztinpárti tüntetésről, melynek során a holland Nemzeti Holokausztmúzeum közelében az Izrael eltörlését szolgalmazó „from the river to the sea” szlogent skandálták, azt mondta: „A demonstráció joga egy szabad és demokratikus társadalom része”, amely „hangot ad mindenkinek, aki valamivel nem ért egyet. Ez nem von le a városunkban lévő holokausztmúzeum tartós értékéből”.

Nyitókép: ROB ENGELAAR / ANP MAG / ANP via AFP