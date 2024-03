La Repubblica: a magyarfóbiás Elly Schlein magyarozva szállt bele az olasz kormányba

Nyitókép: Enrico Mattia Del Punta / NurPhoto / NurPhoto via AFP

„Az Eni egy előzetes megbeszélés keretében értékeli a harmadik féltől kapott érdeklődési nyilatkozatot: az eladással kapcsolatban felmerülő bármilyen diszkréció megalapozatlan, mivel korai még a partnerrel való összehasonlítás az értékelés jelen fázisában” – jelent meg a bonyolult körülírás a La Repubblica print cikkében.

Az Eni tehát tagadja, hogy megegyezett volna Antonio Angeluccival, az Északi Liga politikusával az Agi eladásáról, de

most először ismerték el, hogy a jobboldali újságok (Libero, Tempo és Il Giornale) ajánlatának „értékelése folyamatban van”.

Elly Schlein, olasz demokrata párti politikus is reagált: „magyar lépésként” határozta meg a kormány Agi-vel kapcsolatos lépését. A szélsőségesen magyargyűlölő Schleint egyébként Meloni kihívójaként építették föl Soros György szervezetei, amit nem is nagyon tagad. Arról is írtunk, hogy a brutális magyarországi támadásban résztvevő antifa aktivista, Ilaria Salis védelme érdekében is vehemensen lép fel a hölgy, Magyarország elleni harcra szólítva föl.