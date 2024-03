Fotó: Pradeep Dambarage/NurPhoto via AFP

„Nagyjából 2008 óta mondom, hogy a neokon/progresszív »geopolitika« ehhez fog vezetni – ezen az oldalon is sokszor kifejtettem ezt a véleményem és könyvben is megírtam.

Kemény munka volt, de a Paul Wolfovitzok, George W. Bush-ok, Victoria Nuland-ek és európai támogatóik összehozták a »Heartland« szövetséget úgy, hogy egyébként Moszkva, Teherán és Peking alapból gyűlölné egymást.

Nos, ezt most megírja az Economist is. A nyugati »geopolitikában« persze ez nem jelenik meg, hiszen ma is sokat tesz India elidegenítéséért Narendra Modi nacionalizmusának értékalapú kritikájával, amit India erőteljes hintapolitikával »köszön« meg.”