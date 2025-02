„Ha egy ilyen általános külső fenyegetés érne minket, akkor pillanatok alatt szétporladna az emberek közötti (bármilyen alapú) megkülönböztetés okozta szembenállás, és – ha akárcsak átmenetileg is, de – egységbe forrna az emberiség.

Félreértés ne essék, nem vágyom holmi csillagok háborújára, de néha jó érzés eljátszani a gondolattal, hogy az ember egy kis időre nem farkasa a másiknak, hanem bajtársa a bajban. Ahogyan azt a víziót is régóta rágom sokadmagammal, hogy miként lehetne hatékonyabb egységbe szervezni az európai közösséget, bár én – szemben másokkal nem az Európai Egyesült Államok föderális formációjában látom a megoldást, hanem valami nagyon hasonlóban, de kevesebb adminisztratív központosítással, viszont több együttműködéssel, kibővített uniós hatáskörökkel. Sokszor használtam már a háromlábú szék hasonlatát – ez jelenti számomra Európa jövőjét. Ha az öreg kontinens és a közel félmilliárd lakosa nem nő fel az egyre abszurdabb geopolitikába csavarodó nagyhatalmak mellé, akkor csak egy rongyos kesztyűbáb lesz, amit bármelyik erőpólus a kénye-kedve szerint használhat; akkor a széknek csak két lába lesz, amely így hamar elborul.

Ideje lenne egy »repülőrajtnak« az Európai Unió összerántásában is, mert láthatóan rogyadozik az építmény:

belülről is rágják, kívülről is ütik. Visszatérve az űrlényes példához, milyen jó lenne, ha egy általános külső fenyegetés az európaiakat is össze tudná kapni és bátor, önérdekérvényesítő egységbe kovácsolódnának. A külső fenyegetés már régóta kopogtatott az ajtón, sőt, szőrös medvemancsát már jó ideje be is tette a küszöbön, most pedig a fésületlen tollú amerikai sas kezdett el körözni és karmolni. Magyarországról nézve ráadásul egyelőre az látszik, hogy a hazánkat irányító hatalom pedig mintha nem Európa összetákolásán és önálló lábra állásán, hogy azt ne mondjam, bátor szuverén kiállásán ügyködne, hanem egyszerre mondja fel Moszkva szövegeit és rajongva hajbókol az új-washingtoni korbácsütlegek előtt. Hát mikor, ha nem most kellene több Európát, szorosabb összekapaszkodást, tökösebb kiállását követelnie azoknak, akik szlogenként harsogják, hogy »make Europe great again!« Már, ha tényleg komolyan gondolták.”