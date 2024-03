Erős vélemény az Oscar-díjról: sokkal fontosabb a sokszínűség, mint a tehetség

A New York Post szerzője igen nyers írásban szállt be az Oscar-gálába. Először is leszögezte: nem arról van szó, hogy a „szokásos” érvek miatt nem tetszene neki az Oscar-gála, például, hogy irigy lenne az ott résztvevők gazdagságára.

Ugyan már. A kölcsöngyémántokat már akkor lehúzzák a jelöltek ujjairól, amikor az afterparty klotyóján szenvednek. A kölcsönbe kapott designer ruhákat pedig olyan sebesen viszik vissza, hogy még ki sem szellőzött az előző viselőjének illata”.

A gond a publicista szerint sokkal inkább az, hogy a fókusz elterelődött a tehetségről és a képességekről, és az egész filmipar teljesen át lett politizálva.

Változatosság, befogadás, sokszínűség. Felejtsd el, mi a jó film. Csessze meg a rendező, az író, a színész, a tervező, a koreográfus képességeit. (...) Kit érdekelnek ezek?”

Ehelyett a szerző szerint az a fontos, hol szült meg téged az édesanyád, és van-e útleveled. Ezt leszámítva nagyjából mindegy, hogy „egy madagaszkári férfivécéből érkezel”, vagy esetleg egy amerikai forgatókönyvíró „lábspecialistájának asszisztensének fogorvosa vagy”, mert végeredményben 4 és 12 éves közti korosztálynak szólnak a mai filmek.