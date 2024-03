Döntött az EU az orosz és belarusz gabonáról, íme a részletek!

Fotó: Bloomberg/Getty Images

Az európai gazdák

számos országban tiltakoztak az elmúlt hónapokban

a keletről érkező mezőgazdasági termékek, köztük a gabona importja miatt. A gazdák szerint a keleti, olcsóbb és sok esetben rosszabb minőségű termékek igazságtalan versenyelőnyhöz juttatják az EU-n kívüli termelőket hozzájuk képest. Az elmúlt hetekben különösen az ukrán gabonaimport miatt tiltakoztak az EU-n belüli gazdák, de egyes országokban az orosz és belarusz agrártermékek behozatala is tiltakozásokhoz vezetett.

Az Európai Bizottság most az orosz és belarusz import ellen lép fel: az európai tagállamok vezetői jóváhagyták azt a bizottsági tervet, amely új vámot vetne ki e termékekre – írja a Politico.

Ursula von der Leyen szerint

a cél az, hogy megakadályozzák az orosz gabona uniós piacokat destabilizáló importját;

és ezzel megakadályozzák azt is, hogy a bevételeket Oroszország felhasználja a saját céljaira. Von der Leyen arról is beszélt, hogy az oroszok illegálisan juttatnak be „lopott ukrán gabonát” az európai piacokra.

A kedvező időjárás miatt Oroszországban nagyon jól alakult a gabonafélék termése az elmúlt két évben, amiket olcsón tudott eladni a világpiacokon. Ez az ukrajnai háború kitörése miatti ideiglenes áremelkedést is le tudta törni.