„Nagyon is létező kérdések ezek, csak úgy van felépítve az elbeszélésüket »előíró« beszédtér, hogy az pont a lényeges összefüggéseket tegye feltárhatatlanná. Donald Trump nem tárhatja fel a mexikói határon kialakuló permanens polgárháború »migrációnak« látszó örvényléseinek valóságos természetét, mert ezzel az amerikai nemzetállam és az erre épülő és mint talapzatot egyre durvábban kifosztó globális amerikai birodalom olyan »tabuit« sértené meg, amit az őt támogató amerikai választók is elviselhetetlennek éreznének. Nem tárhatja fel a »klíma-probléma« valóságos természetét, mert e kérdés mögött is olyan globális energia-hatalom-gazdasági érdekek feszülnek, és olyan hamis értelmezési ketrecbe van zárva az »átlagválasztó«, ami ezt lehetetlenné teszi. Ehelyett persze ennél a témánál megteheti azt, mint első elnöksége idején is, hogy egyszerűen „sötétzöld idiótának” tekint mindenkit, aki ezt a kérést egyáltalán kérdésnek tekinti, bízva abban, hogy ez a lendület megtartja szavazótáborát. Hasonló logikával söpörheti félre az egész identitás ügyet (gender, LMBTQ stb.), szintén bízva a »normális« többség elemi erejű támogatásában. Mivel a »világjárvány-csinálás« és globalo-vakcinázás ügyében elnöksége idején már megtapasztalhatta az e kérdés mögött meghúzódó globális tőkestruktúrák pusztító erejét, így itt biztosan kénytelen lesz meghátrálni, mint ahogy az orosz-ukrán háborúnak álcázott világháború ügyében is.

Elnökválasztási szlogenként ugyan működni látszik a, »ha én leszek az Egyesült Államok elnöke 24 órán belül véget vetek a háborúnak« formula, de ő is pontosan tudja, hogy ez a háború nem az amerikai nemzetállam (azé végképp nem), de nem is egyszerűen az amerikai birodalom, hanem a »harmadik típusú« birodalomkiválasztó főhatalom háborúja, így mindössze az amerikai nemzetállam elnökeként mozgástere módfelett korlátozottnak látszik.

Összefoglalva tehát Donald Trump elnökké választása esetén olyan ma még elképzelhetetlenül akrobatikus beszédtér mutatványokra kényszerül majd, amelyeket egyelőre aligha tudunk előrevetíteni, de nem lesz más lehetőség számára. Megválasztása esetén ezeket az emberi létezés szempontjából ugyan döntő jelentőségű, de egyelőre hamis értelmezési keretbe ágyazott »lét-kérdéseket« ki kell szabadítania a hamis értelmezés ketrecéből, és el kell kezdeni azoknak a válaszoknak a felépítését, amelyek e kérdések megválaszolásán keresztül mutatják meg a nemzetállam Amerika, s az egész világ számára annak a ma még ismeretlen globális egyezség-rendszernek a körvonalait, ami az egyetlen esély lehet a világ túlélésére.”

Nyitókép: Jim WATSON / AFP

