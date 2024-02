Sztárok segítségével győzné le Biden Trumpot

Az elemzők véleménye megoszlik a kérdésben, például a Hill washingtoni székhelyű lap egyik újságírója szerint ha Swift valamilyen mértékben beszállna a kampányba, az valóban döntő lehetne Biden számára.

Ezzel szemben Ben Shapiro konzervatív kommentátor szerint Swiftnek nincs politikai ereje. Példaként hozta fel, hogy az énekesnőnek közel 300 millió követője van az Instagramon, de abból mindössze néhány tízezret tudott megmozgatni, mikor tavaly arra kérte rajongóit, hogy regisztráljanak szavazni.

Valóban hatalmas különbség van aközött, hogy a fiatal lányok megveszik kedvenc énekesük vagy színészük által reklámozott terméket, és aközött, hogy a sztár kérésére elmennek szavazni.

Trump egyes támogatói között még az is elterjedt: Swiftet a Pentagon „pszichológiai műveletre” használja, hogy befolyásolja a választás eredményét. Ezt a teóriát arra alapozzák, hogy valaki előásott egy felvételt még 2019-ből egy pentagoni NATO-találkozóról, amin felmerült ötletként, hogy Swiftet megnyerhetnék a dezinformáció elleni harcnak.

Swift valószínűleg támogatja majd Bident, azonban azok a billegő államokban élő szavazók, akiken a szavazás múlik, várhatóan nem aszerint adják le a voksaikat, hogy ki mellett kampányol a popsztár.

Mit ér a hírességek kampánya?

A hírességek részvétele az elnöki kampányokban igazi amerikai jelenség, de az elmúlt években hatalmas ellenállást váltott ki az emberekből. Trump elnöksége különösen aktív lett Hollywood. Ricky Gervais brit komikus 2020-ban az Oscar-gálán be is szólt a politikai prédikációkat tartó celebeknek: „Ha nyersz ma este, ne arra használd a köszönőbeszéded, hogy politizálj. Semmilyen témában nincs jogotok kioktatni az embereket. Nem tudtok semmit a valódi életről. A nagy részetek még annyi ideig sem járt iskolába, mint Greta Thunberg.”

Az amerikai hírességek a 2016-os választás idején tömegével álltak be Hillary Clinton mögé.

Beyoncétól, Bruce Springsteenen át LeBron James-ig milliók által rajongott sztárok álltak fel az egykori first lady mellé a színpadra. Szinte nem is volt olyan kampányesemény, ahol ne lett volna legalább egy sztár Clinton fellépői között. Ennek a nagy támogatásnak voltak olyan furcsa pillanatai, mint amikor Josh Whedon, a Bosszúállók rendezője összegyűjtötte „híres barátait”, köztük Robert Downey Jr-t, Scarlett Johannsont és Mark Ruffalót, hogy szavazásra biztassák az embereket. Az eredmény ez a videó lett, amiben többek között megígérik, hogy ha az emberek elmennek szavazni, akkor az egyikük pucérkodni fog:

Clinton még a választás előtti utolsó napokban is sztárokkal próbálta lelkesíteni a közönségét. Donald Trump az egyik nagygyűlésén így reagált ellenfele híres vendégeire: „Nekünk nincs szükségünk Jay Z-re, hogy megtöltsünk egy arénát. Mi a régimódi módszert választjuk”.

A republikánusoknak ambivalens hozzáállásuk van a hírességekhez,

egyrészt leggyakrabban nekik vannak celeb politikusaik: Ronald Reagan, Arnold Schwarzenegger vagy Donald Trump. Másrészt az amerikai a szórakoztatóipar túlnyomóan liberális, és ha valaki konzervatívként coming outol, akkor búcsút inthet a karrierjének.

Hollywood rengeteg pénzt ad a Demokrata Pártnak, és teljesen összefolyik Washingtonnal. Nem véletlen, hogy az Obama házaspár is a filmiparban folytatta karrierjét a Fehér Házból való távozás után. Ben Shapiro a podcastjében rámutatott: az emberek sokkal valószínűbb, hogy a szavazataikat egy hírességnek adják (lásd Trump), minthogy a celebek unszolására egy unalmas politikusra szavazzanak.

A Biden kampány nagy dobása

A 2020-as kampány rendkívüli körülmények között játszódott le.

A Covid miatt Bidennek nem kellett nagygyűléseket tartania, alig jött elő saját házának alagsorából.

Beszédeit néhány száz ember előtt olvasta fel egy súgógépről. Például egy Cherrel közösen tartott eseményen a néhány tucat résztvevő maszkban és egymástól másfél méter távolságban tapsolt az énekesnőnek és a jelöltnek.

Most azonban kínosan nézne ki, ha Biden nem tudna megtölteni egy kisebb sportcsarnokot. Éppen ezért, úgy tűnik ugyanahhoz a módszerhez fog nyúlni, mint Hillary Clinton: sztárfellépőkkel éri el, hogy az emberek elmenjenek a kampányeseményeire. Bár a New York Times-nak nyilatkozó tanácsadók azt mondták: szeretnék, ha az emberek nemcsak Trump ellen, hanem egyben Bidenre is szavaznának, valószínűleg a győzelem érdekében elengedik ezt a vágyukat.

Decemberben Joe Biden egy hollywoodi támogatói rendezvényen az egybegyűlt vendégeknek azt állította, hogy Donald Trump miattuk bukott meg. Ha Biden kampánya komolyan elhiszi, hogy az amerikai sztárokon múlik a demokraták győzelme, akkor a következő évben számtalan híresség politikai véleményét kell majd végighallgatnia az embereknek, akár interjúkban, beszédekben, vagy Biden kampányszínpadán fogalmazzák meg őket. Nem biztos, hogy ez tetszeni fog az amerikai szavazóknak.