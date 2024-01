Taylor Swift döntheti el az amerikai elnökválasztást?

Árja istennőségtől a szivárványszínekig – Taylor Swift a csúcsra ért

A világ és sikerei csúcsán van most a sztárénekesnő, akiért hiába rajonganak az alt-right fiatalok: Taylor Swift a progresszív ideológia képviselője lett – a woke eltörlésharcosok azonban most őt is utolérték egy rossz szava miatt.