„Más: Szirszkij körül áll a bál- ez a gyűjtés/elemzés egy keményen oroszpárti forrásomtól van, azt idézem rövidítve, de ukrán Telegram csatornákon láttam cifrábbat is, a szakmai részét meg, bár nem vagyok katonai szakértő, megalapozottnak érzem. A katonai helyzet tényleg drámai módon romlott Avdiivkában az ukránok számára – akármit is akart Zelenszkij, Zaluzsnij reputációját megmentette a jövő számára. Egy súlyos vereség rajzolódik ki az erőd-városban, és ha a visszavonulás mellett döntenek is, az már nehéz lesz. (...)

»Bahmut is hiba volt, ezt már sok kiváló elemző, például Kofman is mondja – és ma a rendkívül elfogult Cooper is elég reménytelennek írta le a helyzetet. Bent maradni egy ilyen készülő katlanban érthetetlen. Ezt nem lehet egy katonai vezetésnek nem tudni, legfeljebb lehet »nem akarni tudni« engedelmeskedve a politikának.(...)

Lehet a védelmet is erőltetni akkor, amikor ez már irreális veszteségekkel jár, csak rövid időnyerés lehetséges a politika makacs erőlködése miatt. Ez történik most Avdiivka esetében is, amit Zelenszkij mindenáron meg akar védeni, de a bekerítés feltételei nagyrészt már adottak, még ha a szárazföldön nincs is teljes bekerítés. Az utánpótlási vonalak már ma is jól belőhetők RU részéről.

Az ukrán vezérkar most azzal frusztrálódik, hogy a stratégiai védelem lenne a feladat a katonai szakmai érvek alapján, az új főparancsnok, Szirszkij pedig ezzel nem azonosul, nem eszerint jár el.

A szakmai képlet egyszerű, és hasonlít az ellentámadás fő hibájára: katlanban, a bekerítés ellen sikeres műveleteket az erősebb fél tud végrehajtani úgy, hogy a katlant kiszélesíti, kimélyíti és megakadályozza a bekerítést. Ha a stratégiai szintű ellentámadás során nem UA volt az erősebb fél, akkor most pláne nem az, figyelembe véve a nagy veszteségeket haditechnikában és élőerőben, valamint nyugati - mindenekelőtt az amerikai - támogatások elapadását. Ilyen körülmények között UA számára a katlanban vívott harc biztos kudarc. (...)

Szirszkij híres arról, hogy saját katonái élete nem számít, kíméletlensége híres (hírhedt). (...)«

A térkép ukrán forrásból van, ennyi választja el az oroszokat a fő utánpótlás fizikai elvágásától. Ez pár száz méter, a katlan szája 4 km – és 3000 ember van még bent. Érhetetlen ez a kitartás, pontosan csak 2 dolog magyarázhatja, vagy van felmentésre esély, vagy nem épült ki a következő jó védelmi vonalon a fizikai akadályrendszer.

Vagy a politika...de az nem racionális magyarázat.”

