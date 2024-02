Osztrák lap: Soros leépít

Most úgy tűnik, a létszámleépítések folyamatosak voltak, mint arra a Report24.news nevű német nyelvű, Ausztriában bejegyzett online portál is rámutat: bár az OSF 2021-ben még 1700 embert foglalkoztatott világszerte, ma munkaerő mára 500 fő alá csökkent, több irodát bezártak, elsősorban Afrikában, de Barcelonában és Baltimore-ban is. Noha 2023 nyarán még csak 40 százalékos létszámleépítésről esett szó, a lap szerint ennél jóval több ember veszti el állását a Soros-birodalomban.

A Report24 nem rejti mindazonáltal véka alá a véleményét az OSF-ről, amelyet a címben szélsőbaloldaliként jellemez, majd ki is fejti, mire gondolt: „baloldali szélsőséges, aki a demokrácia, a lakosság szabad döntésének ellensége”; s mivel Sorosék kezdeményezései gyakran kapcsolódnak baloldali szélsőségekhez vonzódó egyénekhez és szervezetekhez, akik naivitásuk miatt könnyebben irányíthatóak. „Az OSF lobbizik politikai intézmények, média és a civil szervezetek köreiben”, és a lap azt is felidézi, amikor 2016-ban kiszivárgott, hogy több osztrák parlamenti képviselő „megbízható szövetségese” Sorosnak és Alapítványának – elsősorban szociáldemokraták és zöldek.