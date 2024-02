Orbán elment Brüsszelbe és megmondta a Bizottságnak: Egy szavukat se hiszi el

A hírlevélből kiderült, hogy Ursula von der Leyen az Ukrajna támogatását érintő csúcs miatt nem jelentette be még azt, hogy másodszorra is indul a Bizottság elnöki tisztségéért, valamint az is, hogy „Orbán Viktor egyszemélyes műsorának” csak két kimenetele lehet:

vagy abbahagyja a „segélyek” blokkolását, vagy „Magyarországot elszigeteli”.

A sokadik elszigetelődés közben egyébként a magyar miniszterelnök beolvasott a Bizottságnak: Orbán Viktor közölte, hogy egy szavukat se hiszi el, ugyanis szerinte akkor se oldanák fel a zárolt pénzeket, ha teljesíti hazánk a feltételeket.

A miniszterelnök emellett kihagyta az uniós vezetők szerda esti vacsoráját, viszont nem elszigeteltségből, hanem mert helyette négyszemközti tárgyalásokat tartott Giorgia Melonival és Emmanuel Macronnal.