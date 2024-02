Nem várt ellenséggel kell szembenézniük a nyugati fegyvereknek Ukrajnában

A Nyugat által Ukrajnának szállított haditechnikai eszközök számára problémát jelentenek a rágcsálók – számolt be róla a Le Figaro egy francia származású katonára hivatkozva, aki a kijevi erők oldalán szolgál.

Az ukrán hadseregnek az ország külföldi támogatói által biztosított

»környezetbarát« fegyverek olykor használhatatlanok front realitásai között”,

– írja csütörtöki cikkében a francia lap.

A Le Figaro egy meg nem nevezett francia katona beszámolóját közölte, aki arra panaszkodott, hogy „a rágcsálók megették az ukrán fegyveres erők által használt egyes járművek kábeleit”. „Az elektromos vezetékek szigetelésének egy része [a nyugati hardverekben] kukoricaszálból készült”, ami vonzza a rágcsálókat – mondta.

A Le Figaro hangsúlyozta, hogy „a jelenség marginális, de jól jellemzi, hogy

milyen, amikor a nyugati haditechnika és a valóság találkozik”.

„A nyugati járműveket technológiai bemutatónak tervezték. De a sárban és a hidegben nem mindig működnek” – idézik a francia katonát. „Szerencsére az ukránok arzenáljában még maradt néhány jól bevált fegyver” – tette hozzá, utalva a régi szovjet gyártmányú típusokra.

Korábban mi is írtunk róla, hogy az enyhe ősz és az harcok miatt nem megművelt földekről származó élelem bősége miatt megnőtt a rágcsálóállomány az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktus sújtotta területeken. A rágcsálók sokszor a katonai járművekben és védelmi állásokban keresnek menedéket”. A rágcsálók nemcsak a fegyverekre is veszélyt jelentenek, hiszen nemcsak a harci morált csökkentik, de számtalan betegséges is terjesztenek.