NATO-főtitkár: Ukrajna nagyon-nagyon gyorsan taggá válhat

A NATO védelmi miniszterei pénteken találkoztak, hogy felkészüljenek a júliusi washingtoni csúcstalálkozóra.

Felidézték, hogy tavaly Vilniusban fontos döntéseket hoztak „az elrettentés és a védelem megerősítése” érdekében.

Mint fogalmaztak, „felgyorsították az új védelmi terveik forrásainak biztosításával és a transzatlanti védelmi ipari bázis megerősítésével kapcsolatos munkát” – derült ki a NATO hivatalos oldaláról.

Hozzátették, 2024 végére az európai szövetségesek és Kanada több mint 600 milliárd dollárt fordítanak majd a védelemre azóta, hogy 2014-ben védelmi beruházási ígéretet tett a szervezet.

Még mindig van hová fejlődnünk. De máris történelmi előrelépést értünk el”

– hangzott el a találkozón.

Továbbá az is kiderült, hogy a lőszergyártás felfuttatásáról is tárgyaltak.

Fontos döntések születtek a tavalyi csúcstalálkozón

Mindezek mellett Ukrajna képviselőivel is találkoztak a nap során.

Nataliia Rop, a New Voice of Ukraine munkatársa azt a kérdést tette fel Jens Stoltenbergnek, a NATO főtitkárának, hogy minek kell történnie ahhoz, hogy akár már a most júliusi találkon megkapja Ukrajna a meghívást a szövetségbe.