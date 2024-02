„Régóta lehetett már hallani arról, hogy rossz a viszony az ukrán elnök, valamint a hadsereg főparancsnoka között. Míg ugyanis Volodimir Zelenszkij államfő harctéri sikereket várt, ellentámadást, győzelmet és arról beszél, hogy egyetlen négyzetcentiméternyi területet sem lehet Moszkvának átadni, addig Zaluzsnij sokkal reálisabban látta hadserege és országa helyzetét. A volt főparancsnok többször is nyilatkozott arról, hogy az ukrán erők nincsenek abban az állapotban, hogy támadást indítsanak az oroszok ellen. Nyilván Zaluzsnij pontosan tisztában volt a lehetőségekkel és ennek fényében mondta azt, amit mondott.

Az, hogy ennek ellenére leváltották, jól mutatja egyrészt azt, hogy Zelenszkij elnök elveszítette a realitásérzékét.

Az államfő egy olyan, az ukrán győzelemről szőtt álomba ringatja magát, amely a valóságban nem létezik. Az pedig sosem jó ómen, ha egy háborúban álló fél vezetője, aki ebben a helyzetben sajnos élet és halál ura, elveszíti a józan ítélőképességét. Márpedig egyre több jel mutat arra, hogy Zelenszkijjel ez történt.

Másrészt Zelenszkij fél. Zaluzsnij ugyanis nemcsak a hadseregen belül, hanem a választók között is népszerű. Nem véletlen ennek fényében, hogy a főparancsnok mellett a hadsereg több magas rangú – valószínűleg Zaluzsnijhez hű – tagjának is távoznia kellett a posztjáról. Persze amikor a frontok megmerevedtek, egy átszervezés akár új lendületet is adhatna a harcoknak, azonban itt most nem erről van szó.”

Fotó: Jim Watson/AFP