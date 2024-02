Migránsbanda mopeddel vonszolt végig a nyílt utcán egy nőt New York-ban

Egy New York-i utcán vonszolt végig egy nőt egy migránsbanda, akik 62 nagy értékű lopást követtek már el eddig is, írja a New York Post. Most két férfit kaptak el Bronxban a migránsbanda tagjaként: ők

New York-iak kezéből ragadtak ki mobiltelefonokat utcai bűncselekmények során

– rendőrségi források szerint már a csoport vezetőjét is lekapcsolták.

A két gyanúsított – a 19 éves Cleyber Andrade és a 23 éves Juan Uzcatgui – állítólag egy nagyobb bandához tartozik, akik többek között elkövettek egy

sokkoló, videóra vett rablást, ahol egy 62 éves nőt brutálisan végig vonszolnak egy brooklyni utcán motorral,

nyilatkozták a rendőrségi források a The Postnak.

Az esetről készült videót itt tudja megtekinteni.

