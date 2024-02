Másodperceken múlt: így szabadította ki az IDF az izraeli túszokat! (VIDEÓ)

Mint a Mandiner is beszámolt róla: az IDF sikeresen kiszabadított két túszt a Hamász fogságából. Az izraeli sajtóban megjelent információk szerint a hadsereg aprólékosan felkészült az akcióra, amely során egyetlen hiba is a túszok életébe kerülhetett volna. A Ynetnews angol nyelvű izraeli lap arról számolt be, hogy az IDF egy alkalommal már lefújta a túszszabadítás, mert nem voltak megfelelőek a feltételek.

Az éj leple alatt

Az éjszakai akciót a rendőrség terrorelhárító alakulata, a nemzetbiztonsági szolgálat (Sin Bét) és az IDF közösen hajtotta végre. Az egységek váratlanul csaptak le a terroristákra abban a házban, ahol a túszokat fogva tartották, és pillanatok alatt likvidálták a Hamász-harcosokat. Eközben a közeli házakból a palesztinok azonnal tüzet nyitottak az izraeli egységekre.

A tűzharc során a katonák a testükkel védték a két idős férfit.

Az izraeli lap leírása szerint az ilyen műveletek során nemcsak a behatolás és a túszok kimentése kulcsfontosságú, hanem a biztonságos visszavonulás biztosítása is.

Ennek érdekében a bevetés alatt a légierő több Hamász-célpontot is bombázott, hogy eltereljék a figyelmet. A terroristák megpróbáltak erősítést hívni, de nem jártak sikerrel. A légierő pedig kiiktatta az izraeli csapatokat üldöző terroristákat.

A túszszabadítás az első lövéstől kezdve másfél órán át tartott.

Lesz-e még hasonló?

A műveletet az IDF vezérkari főnöke, Herzi Halevi altábornagy vezette a Sin Bét kémfőnökével. Benjamin Netanjahu miniszterelnök és Joáv Gallant védelmi miniszter később csatlakozott hozzájuk. A művelet a föld felett zajlott, nem pedig alagutakban, ahol a feltételezések szerint a legtöbb túszt fogva tartják, és ahol az elrabolt izraeliek kiszabadítása nagyobb kihívást jelentene.

Jelenleg is zajlanak a tárgyalások a Hamásszal arról, hogy engedjék el a még több, mint 100 életben levő túszt.

A Hamász vezetése eddig nem volt hajlandó elfogadni az izraeli megállapodás-tervezeteket.

Videó az akcióról:

Nyitókép: ACK GUEZ / AFP