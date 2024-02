Az Európai Parlament „teljesen túl van dimenzionálva” – potens szövetséges jelentkezett be a Fidesznél

Nemrég jelent meg a Die Presse hasábjain Orbán Viktor beszélgetése Wolfgang Schüssel osztrák néppárti exkancellárral, aki Európában elsőként mert a centrumtól jobbra koalíciós partnert keresni, és az európai fenyegetésekkel dacolva összeállt kormányozni Jörg Haider Szabadságpártjával (FPÖ). Ebben Orbán elővezette Magyarországon már ismert elképzeléseit arról, hogy az Európai Parlament képviselőinek közvetlen megválasztását el kellene törölni, és

meg kellene fontolni a visszatérést a korábbi rendszerhez, melyben a nemzeti parlamentek küldik ki képviselőiket az Európai Parlamentbe”.

Az EP „teljesen túl van dimenzionálva”

A Kurier most reagáltatta az osztrák pártok EP-delegációvezetőit az orbáni állításra, és máris felbukkant egy szövetséges: Harald Vilimsky, az ausztriai közvélemény-kutatásokat toronymagasan vezető Osztrák Szabadságpárt delegációvezetője szerint Orbán javaslata „nagyonis megfontolandó”, hiszen ez „nem kevésbé demokratikus, mint a közvetlen választás, mert a nemzeti parlamenteket is demokratikusan választják”. Vilimsky szerint az EP „teljesen túl van dimenzionálva”, és feleslegesnek gondolja a „havi vándorcirkuszt” is Brüsszel és Strasbourg között.

Ezért a jelenlegi méretéhez képest feleakkora, egységesen Strasbourg központú EP-t szeretne.

A kormányzó ÖVP delegációvezetője, Angelika Winzig jelezte, hogy „nem látok értelmet a javaslatban”, hiszen az EP Európa állampolgárait képviseli, ezért közvetlenül kell megválasztani, „minden más visszalépés lenne az európai gondolatból”. Monika Vana, a szintén kormányzó Zöldek delegációvezetője szerint Orbán „abszurd követelése” csak „újabb bizonyíték arra, hogy Orbán a demokrácia értékét, mint EU-s alapértéket nem osztja”, inkább „saját marionettbábuit küldené az Európai Parlamentbe”.

Az ellenzékben lévő szociáldemokraták (SPÖ) delegációvezetőjét, Andreas Schiedert nem lepi meg, „hogy egy olyan autoriter antidemokrata, mint Orbán Viktor, antidemokratikus gondolatokat követ”, de ezek a „zavaros javaslatok” szerinte különösebben nem érdemelnek figyelmet. Claudia Gamon, a liberális NEOS EP-képviselője egyetért azzal, hogy az EU reformjára szükség van, de máshogy: oda akarnak eljutni, hogy a képviselők egy részét „országokon átívelő listáról válasszák meg, a bizottsági elnököt közvetlenül válasszák és az Európai Parlament válassza meg a biztosokat”.

Nyitókép: MTI/EPA/Stephanie Lecocq