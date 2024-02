A nyugati sajtó is rendkívül szkeptikus Zelenszkij kamuadataival

Ahogy megírtuk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap először hozta nyilvánosságra Ukrajna veszteségeit. Zelenszkij adatai szerint 2022. február 24. óta „csupán” 31 ezer ukrán katona halt meg a háborúban, ami

köszönőviszonyban sincs a nyugati statisztikák eredményeivel,

nem beszélve az orosz veszteségekhez arányításról.

A The New York Times most Zelenszkij állításaira reagált. Hangsúlyozzák: az ukrán elnök legalább a felére csökkentette ezeket a számokat az Egyesült Államok becsléseihez képest, akik pedig a legközelebbi szövetségeseik, tehát nyilván jóindulatúan számolnak.

A hivatalos amerikai adatok szerint az ukrán fegyveres erők halottjainak száma 70 ezer főre, sebesült katonáinak száma 100-120 ezer emberre tehetők

a háború kezdete óta.

Volodimir Zelenszkij egyébként az említett sajtótájékoztatón megtagadta, hogy közölje a sebesültek számát.