„A Soros-bérencek megingathatatlan küldetéstudatát ismerve egészen biztosan más céllal hozták létre, mégis nagyon hasznos olvasmány lett a Helsinki Bizottság Eltékozolt lehetőségek – Befagyasztott uniós források Magyarországnak című látványos infografikája, mely részletesen és közérthetően magyarázza meg a gyarmati népeknek, hogy miért tartják vissza és vennék el véglegesen a nekünk a tagállami alku révén járó, az uniós büdzsébe foglalt kohéziós és Covid-helyreállítási, tehát a fejlesztési pénzek nagy részét, 21,8 milliárd eurót, azaz több mint 8300 milliárd forintot.

A célközönségnek nyilván az interaktív kiadványon felbőszülve kellene elzavarnia az Orbán-kormányt. Igaz, a kormány ezúttal sem fog megbukni, ugyanakkor a Soros-lerakat tökéletes képet ad nekünk arról, hogy mivé is vált a brüsszeli szörnyeteg.

Az új, kifordított fajvédők, azaz a színes társadalom utópiájának le- és elkötelezett aktorai ugyanis egy új jogi eszköz bevetésével kényszerítenék térdre Magyarországot, s félemlítenek meg mindenkit, akik nemzeti érdekek mentén politizálnának az EU-ban. Ezt pedzegette címlapján a brüsszeli szócsőként viselkedő brit lap, a The Financial Times is, azt üzenve, hogy padlóra küldik a magyar gazdaságot, ha Orbán Viktor nem támogatja változatlan formában az Ukrajnának küldendő ötvenmilliárd eurós támogatási csomagot.

Természetesen szerintük ugyanez vár ránk, ha beakasztunk a nemrég rendeletekbe foglalt kötelező migránselosztási kvótának vagy a gyerekekre is kiterjesztendő LMBTQ-propagandának, netán tovább kötjük az ebet a karóhoz a fegyvernyugvás érdekében.

S ezt a magatartást és fenyegetést értékelte Varga Judit, az Országgyűlés európai ügyek bizottságának elnöke is, igen frappánsan, a közelgő uniós miniszterelnöki csúcs témáira is utalva: »Úgy tűnik, már hetes cikkelyes szappanopera meg Sargentini sem kell a brüsszeli liberálisoknak, hogy előjöjjön belőlük a birodalmi diktatúra hangja. Már csak odaszólnak, mint a kocsmában, hogy fogjuk be, különben baj lesz! Nem fogjuk be!«

A Helsinki Bizottság kis internetes brosúrája prímán bemutatja, hogyan is működik ez az eszement zsarolás a gyakorlatban. Az uniós forrás átutalásának vannak »vertikális feljogosító feltételei« és »horizontális feljogosító feltételei«. Előbbi egy-egy támogatott szakterület, például a vasútfejlesztés vagy az oktatás digitalizálása támogatásának szakmai feltételrendszere, míg az utóbbi az egészre ráhúzott Mein Kampf vagy Lenin-összes, azaz az ideológiai pallos, ami alapján akkor is visszatarthatják egy-egy fejezet támogatását, ha az adott ország minden szakmai feltételt teljesített.

Ez lett végül a sokat emlegetett brüsszeli atombomba, az igazi újdonság.

Kezdő totalitarizmuskutatóknak írom (miért is ne, ha van maffiaállam-kutató), hogy a horizontális feltételeknél a saría vagy a játszótéri van sapka, nincs sapka elv is egy sokkal kiszámíthatóbb és jogállamibb eljárás. Horizontális feltétel ugyanis minden, ami az Európai Unió alapjogi chartájában benne van, mint a Helsinki Bizottság (és hogy, hogy nem, szinte párhuzamosan az Európai Bizottság honlapja is figyelmezteti a magyarokat), amíg mi gyermekvédelmi törvénnyel meg határkerítéssel teszünk keresztbe a chartának, addig nem lesz itt digitális tábla a szabolcsi kisiskolásoknak és gyorsvasút Pécsre.

Mint kiderül, a cél itt is a »horizontális elszámoltathatóság« rendszerének kialakítása.

Ijesztő sorok ezek egy egyre félelmetesebb világban. Hogyan veszi bárki is a bátorságot a kialkudott, demokratikus világunk felszámolására, a nemzetállamok jelentette valódi fékek és ellensúlyok kiiktatására, a szerzett jogainkat védő, patrióta politikusaink megzsarolására?

Lehet, hogy elcsépelt, lehet, hogy túlzás, de ismét ott vagyunk, ahonnét elindultunk: a totalitárius idők előestéjén.”

***