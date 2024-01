„Na, reggel megvettem a Sportot és kiderült, hogy az Operában brillírozott egy kötéltáncos az Év Sportolója Gálán. Mondtam is az Ágnesnek, hogy eszembe se jutott, hogy az Operaházban drótkötelet feszítsenek ki. Rögtön le is intett, mert azt mondta, hogy ő olvasta, hogy a Szabó László, pártunk és kormányunk látványtervezője arra készül, hogy a következő gálán medence is lesz a színpadon. Ágnes szerint könnyen lehet, hogy a Szoboszlai Dominik a Szöllősi Györggyel szinkronúszó gyakorlatokat fog bemutatni. A vicc az, hogy én egyáltalán nem nevettem, mert ebből a kis, vagány emberkéből én mindent kinézek.

Egyébként nagyon meglepett, hogy végül mégiscsak Szoboszlai Dominik lett az Év férfi sportolója, Marco Rossi az Év edzője. Nem is tudtam, hogy vagy a világbajnokságot nyertük meg, vagy az Európa-bajnokságot, nekem nem szólt senki. Hogy Érdi Mária, világbajnok vitorlázó hogy állhatott melléjük, az maga a rejtély! Hogy lehet az, hogy a magyar, férfi futball-válogatott mellett nem találtak egy nőt se az Érdi Mária helyett? Hát nincs ott egy szertáros vagy egy masszőr? A szentségit neki!”

Nyitókép: Képernyőkép