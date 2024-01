Megfejtették a románok: magyar nyelven könnyebben el lehet adni a termékeiket

Marketingfogássá vált a Romániában gyártott élelmiszerek magyar nyelvű címkézése, a módszerrel román érdekeltségű cégek is élnek – számolt be a Krónika erdélyi közéleti portál.

A cikk emlékeztet: kilenc éve Kovászna megyében még fogyasztóvédelmi bírságot róttak ki a magyar feliratokért,

mára azonban bevált gyakorlattá vált Romániában a magyar nyelvű címke. Ez azzal állhat összefüggésben, hogy a magyarul címkézett élelmiszer általában magasabb áron kel el az üzletekben – írja a szerző, aki élelmiszergyártókat is megkérdezett erről.

Számos példával illusztrálja, hogy a magyarországi és székelyföldi termékek mellett bukaresti román cégek is használnak magyar feliratot. Példaként a legnagyobb román hentesáru-forgalmazó, a Cris-Tim cég által készített „csárdás” szalámicsaládot említi.

Ezt piros-fehér-zöld szalagos csomagolással és a címke előlapján nagyobb magyar, illetve kisebb román felirattal kínálják megvételre.

Egyre népszerűbb a magyar nyelvű címkézés

A Bukarest melletti, Ilfov megyei MP Baneasa-Paste részvénytársaság által gyártott „családi pillanatok” száraztészta szintén piros-fehér-zöldbe van csomagolva – olvasható a cikkben.

A Bomilact Madaras Kft. által gyártott Madarasi székely sajtot is magyar nyelven feliratozták, az oldalára ragasztott öntapadós cédulán román nyelvű leírás is olvasható. Bogács Loránd cégvezető szerint a Kaufland üzletkötője kérésének tett eleget azzal, hogy az eredetileg Magyarországra szánt, és ennek megfelelően címkézett termékeket Romániában is kezdték forgalmazni.

Hozzátette, hogy a magyar felirattal elsősorban az erdélyi magyar vásárlókat kívánták megszólítani, ebből az erdélyi üzleteket ellátó tordai lerakatba visznek, míg a Kárpátokon túlra románul feliratozott termékek kerülnek. A cégvezető szerint a magyar címkével új vásárlói réteget szólítottak meg.

(MTI)

***