Kiderült, mikor szavazhatnak a törökök a svéd NATO-csatlakozásról

Neve elhallgatását kérte egy magas rangú török kormányzati tisztviselő, aki a Bloombergnek nyilatkozva bejelentette, mikor is szavazhatnak a török parlamenti képviselők a svéd NATO-csatlakozásról. Ankara döntése mögött az állt, hogy így akarták elérni a svédek keményebb fellépését a Kurdisztáni Munkáspárt, azaz a PKK svédországi tagjaival szemben. A politikus állítása szerint akár már ezen a héten is megtörténhet a képviselők szavazása.

Ennek a svédek eleget is tettek, ugyanis a közelmúltban több terrorellenes törvényt is szigorított, valamint feloldotta a törökökkel szemben fegyverexport korlátozását is. Erdogan török elnök a svéd ratifikációhoz kötötte azt is, hogy hadd vegyenek az Egyesült Államoktól F-16-os vadászgépeket, ám Washington jelezte, csak akkor ad el hadieszközt, ha Ankara jóváhagyja a svéd NATO-csatlakozást.

Szűk egy hónapja a török parlament külügyi bizottsága már jóváhagyta a NATO-csatlakozási kérelmet, ám azután is bizonytalan maradt, mikor szavaz a parlament, hivatalos bejelentés pedig még mindig nincs.

Nyitókép: HENRIK MONTGOMERY / TT NEWS AGENCY / TT News Agency via AFP