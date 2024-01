Hatalmas tüntetéssorozat lesz holnap, hétfőn Németországban

Holnap Németország-szerte a barikádokra vonulnak a gazdák, autópálya-blokádok, gyűlések, tiltakozó akciók, más demonstrációk várhatóak, tiltakozva a kormány politikája ellen – számol be a Bild, amely egy térképen bemutatja a 21 várható helyszínt. A gazdaszövetség több tízezer traktoros részvételére számít, számos vendéglős, teherautósofőr és kiskereskedő is bejelentette, hogy részt vesz ezeken a megmozdulásokon, ráadásul a mozdonyvezetők is újra sztrájkolhatnak.