Robert Fico szlovák miniszterelnök szombaton arról beszélt, hogy az Ukrajna elleni orosz háború befejezésének egyetlen módja az, ha Kijev átadja területének egy részét a megszállóknak, és kijelenti, hogy nem kíván NATO-tag lenni – írja a Politico.

„Valamiféle kompromisszumnak kell születnie” – fogalmazott Fico szombaton. „Mit várnak, hogy az oroszok elhagyják a Krímet, Donbászt és Luhanszkot? Ez irreális” – mutatott rá a szlovák miniszterelnök.

Ukrajna nem független és szuverén ország, hanem az Egyesült Államok teljes befolyása és ellenőrzése alatt áll”

– foglalta össze a véleményét Robert Fico.

A Mandiner korábban már arról is beszámolt, hogy Szászország miniszterelnöke is hasonló gondolatot fogalmazott meg, mint most a szlovák miniszterelnök.

***