Férjhez ment a ChatGPT férfi vezérigazgatója

A We The Nagas Instagram-oldal számolt be arról, hogy együtt töltött hosszú évek után Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója meghitt szertartás keretében hozzáment élettársához, Oliver Mulherinthez Hawaii szigetén.

Altman az NBC Newsnak küldött sms-ben megerősítette a nász hírét, miután az esküvői fotók bekerültek a közösségi médiába.

Az eseményen a pár családja és barátai vettek részt.

Hamarosan gyermeket szeretnének

Altman és párja viszonylag diszkréten kezelik a kapcsolatukat, a magánéletükről kevés információt közölnek az interneten. Első közös nyilvános szereplésükre 2023 júniusában került sor, méghozzá a Fehér Házban, Joe Biden elnök oldalán.

Majd szeptemberben az üzletember a New York Magazine-nak adott interjújában azt nyilatkozta, hogy

Mulherinnel hamarosan gyermeket szeretnének.

Mint ismert, a TIME magazin által 2023-ban az év vezérigazgatójának választott Altman a ChatGPT mögött álló mesterséges intelligenciával foglalkozó Open AI társalapítójaként vált világszerte ismertté.

A vállalat online nyilatkozatában a következőket írja: „Az OpenAI egy AI-kutató és -beépítő vállalat. Küldetésünk, hogy a mesterséges általános intelligencia az egész emberiség javát szolgálja.”

Nyitókép: Képernyőfotó