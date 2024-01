Bicskanyitogató eset Romániában: elraboltak, elkábítottak, és megerőszakoltak egy kiskorú lányt

Egy 14 éves kislány elrablásával, elkábításával és megerőszakolásával gyanúsítanak három Máramaros megyei férfit – írja a Maszol.

A rendőrség beszámolója szerint 2022 júliusában a 18 és 27 év közötti férfiak „rábeszélték” a 14 éves kislányt, hogy üljön be az autójukba. Pontosabban útközben veréssel fenyegették, kényszerítették a gyereket, hogy kábítószert vegyen be, az egyikük erőszakkal szexuális kapcsolatot létesített vele. Felmerül a gyanú, hogy az elkövetők, a gépkocsi sofőrje is fogyasztott drogot.

2024. január 9-én a rendőrök házkutatást tartottak a három gyanúsított otthonában a Máramaros megyei Felsőszőcs községben. A kihallgatásokat követően a 21 és 27 éves férfiakat őrizetbe vették, 18 éves gyanúsítottat pedig bírósági felügyelet alá helyezték. Szerdán az őrizetbe vett gyanúsítottak 30 napos előzetes letartóztatását rendelte el a Beszterce-Naszód megyei bíróság nemi erőszak, nemi erőszakban való bűnrészesség, jogtalan szabadságelvonás, pszichoaktív hatású termékek használata, alkohol vagy más szerek hatása alatt történő járművezetés miatt.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Boris Roessler / DPA / AFP