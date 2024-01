„A kolléganőm Szigethy-Ambrus Nikoletta az ukrán gazdaság alakulását vizsgálta az elérhető statisztikai adatok alapján. Az eddig elérhető 2023-as adatok szerint a legtöbb ukrán gazdasági mutató a 2022-es évhez képest javult. A GDP 2%-os növekedést ért el, ami az ezt megelőző 2022-es évi -29,1%-os értékhez képest kiemelkedően jó eredmény. Az idei becslések további gazdasági növekedéssel számolnak (Ukrajna Gazdasági Minisztériuma szerint a növekedés elérheti a 4,6%-ot, az Európai Bizottság 3,7%-os bővülést vár).

Az infláció mértéke a korábbi 26,6%-ról 2023. végére 15,5%-ra csökkent, az idei év elejére már 10% alatti inflációval számolnak.

Talán az egyik legérdekesebb adat, hogy az országban dúló háború ellenére 2023-ban növekedett a beruházások mértéke, és ez a mutató idén a várakozások szerint még nagyobb mértékben emelkedhet: 29,6%-kal. A beáramló külföldi közvetlentőke-befektetések (FDI) 2023 folyamán folyamatosan növekedtek, vagyis a befektetői bizalom kezd visszaállni. Egyre több vállalat jelezte az elmúlt néhány hónapban, hogy a harcok által nem érintett területeken hoznának létre gyártási egységeket.

Mit jelent mindez? A háború sokkja után az ukrán gazdaság a helyreállás felé fordult, a helyzet stabilizálódott,

a kereskedők alternatív export-import útvonalakat és logisztikai útvonalakat építettek ki. A korábbi nehézségeket, úgy mint az energiakimaradások, vagy bizonyos termékek áruhiánya, megoldották. A külföldi befektetések alapján pedig a befektetők bizalma is szép lassan kezden visszaállni. Ugyanakkor figyelembe kell venni itt azt is, hogy az Ukrajnában is növekvő védelmi ipar ugyanúgy torzító tényező, mint az orosz gazdaság esetében. Ezért önmagában nem is csak csak a GDP növekedési adatot, hanem a kereskedelmi adatokat vagy az FDI-t kell figyelni, hogy lássuk a valós folyamatokat.”

***