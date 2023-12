Titkosszolgálati eltemetés: A CIA külföldi módszereivel akarják a demokraták ellehetetleníteni Trumpot

A bizonyítékok azt sugallják, hogy a Capitolium megrohamozása a biztonsági intézkedések súlyos hibájának eredménye volt, és hogy a bűnüldöző szervek informátorai vagy tisztjei lehetővé tették, sőt bátorították a támadást – írta Alex Gutentag a Public blog substack-bejegyzésében.

A szerző emlékeztetett, a január 6-án történteket vizsgáló ügyészek nem tudtak olyan bizonyítékot felmutatni, amely egyértelműen Trumphoz vagy társaihoz kötné a randalírozókat. Gutentag azt is kiemeli, hogy Trumpnak a választási eredmény megtámadására irányuló erőfeszítése olyan politikai manőver volt, amelyet a demokraták már korábban is alkalmaztak: 2016-ban és 2020-ban is.

A demokraták „lázadás” narratívája manipulatív érveken és cinikus nyelvi játékokon alapul,

és ezt a narratívát arra használják, hogy lerombolják az amerikai demokrácia egyik alapját: az emberek jogát arra, hogy az általuk választott jelöltre szavazzanak – tette hozzá. Majd úgy folytatta: ha Trump valóban „puccsot” vezetett volna, akkor magához ragadta volna a kommunikációs eszközöket, és biztosította volna a magas rangú katonai és hírszerzési tisztviselők támogatását. Ez a „puccs” magában foglalta volna a politikai ellenfelek elfogására és a civil társadalom főbb intézményei feletti ellenőrzés megszerzésére tett kísérleteket is.

Amit a demokraták 2016 óta tettek, és amit most is tesznek, sokkal inkább hasonlít egy államcsínyre,

mint amit Trump és szövetségesei tettek. Ezzel a „puha puccsal” a Demokrata Párt és a kormányzati bürokraták a Pentagonnal és a Belbiztonsági Minisztériummal (DHS) együttműködve ellenőrzik a kommunikációt, és egy hatalmas cenzúrakomplexumot építettek ki a közösségi médiában. 2020 óta rendkívül szigorú ítéleteket hoztak Trump több száz, január 6-i támogatója ellen, sokan közülük nem erőszakos bűncselekmények miatt kerültek börtönbe.

És most, 2023-ban a demokraták megpróbálják megakadályozni, hogy egyetlen valódi politikai kihívójuk valaha is újra hivatalba léphessen – összegezte a jelenlegi helyzetet Gutentag.