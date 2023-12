Orosz külügyminisztérium: Szerbiában lesz „az új Majdan”

A RIA Novosztyi arról ír, hogy Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő kijelentette: A belgrádi zavargások mögött a Nyugat áll.

A Nyugat zavargásokat próbál szítani Szerbiában

– közölte hétfőn Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő az előző napi belgrádi tüntetésekre utalva. Zaharovát a Ria Novosztyi orosz hírügynökség idézte. „Nyilvánvalók a kollektív Nyugat arra irányuló próbálkozásai, hogy felszítsa a helyzetet az országban a kijevi hatalomátvételek, a Majdan-puccsok technikáját alkalmazva” – húzta alá az orosz diplomáciai tárca szóvivője az Izvesztyija című lapnak nyilatkozva, visszaidézve Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök kijelentéseit a belgrádi megmozdulásokról.

Zaharova hangsúlyozta, hogy jelen helyzetben az egyetlen lehetséges megoldást a szerb alkotmány rendelkezéseinek szigorú követése és a „saját országa nemzeti érdekei alapján szavazó szerb nép választásának” tiszteletben tartása jelenti. Vucic vasárnap éjjeli tévébeszédében nyugalomra intette a lakosságot, és kijelentette, hogy semmiféle forradalom nincs Belgrád utcáin, másrészt szégyenletesnek nevezte, hogy

az ellenzék a nép akaratával szembeszállva, erőszakkal akar hatalomra kerülni.

A Sputnik rádió közölte, hogy a szerb miniszterelnök köszönetet mondott az orosz titkosszolgálatoknak, mert előre figyelmeztették a rendbontásokra. Vasárnap több ezren tiltakoztak Belgrád belvárosában a december 17-i választások megismétlését követelve, a tömeg be akart törni a városi közgyűlés épületébe is, ezért a rendőrség könnygázt vetett be, míg a tüntetők járdakövekkel dobálták az épületet védő rendőröket és csendőröket. Aleksandar Sapic belgrádi polgármester szerint óriási károk keletkeztek a közgyűlés épületén.

(MTI)

Fotó: Russian Foreign Ministry / Sputnik via AFP