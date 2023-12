Olasz elnök: „Töredezett” formában már zajlik a harmadik világháború

Sergio Mattarella olasz elnök szerint „töredezett” formában már zajlik a harmadik világháború. Az államfő egy olasz nagykövetekkel tartott találkozón mondott beszédet, amiről az olasz elnöki hivatal közleményt adott ki.

Mattarella szerint az egy évvel korábbi állapotokhoz képest romlott a biztonsági helyzet a Föld egészét nézve. Az olasz elnök úgy ítéli meg, több régió is destabilizálódott, főként Afrikában (de példaként említette Afganisztánt is, ahol nincs aktív konfliktus, azonban így is sok nőnek okoznak szenvedést a tálibok).

Az olasz államfő kiemelte, világszerte már most is számos konfliktus zajlik (többek közt Ukrajnában és Gázában), és emiatt szerinte lehet beszélni arról, hogy

egyfajta „töredezett világháború” van folyamatban, amely akár egy nagyobb konfliktus kitörésével is fenyeget, és azzal, hogy a világ darabjaira szakad.

Mattarella azt is hangsúlyozta beszédében, hogy az Európai Uniót meg kell reformálni, annak érdekében, hogy a nemzetközi blokk hatékonyan és gyorsan reagálhasson napjaink kihívásaira.

Fotó:MTI/EPA/Olasz elnöki sajtóiroda