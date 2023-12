Karikó Katalin nagy lépésre szánta el magát, az egész világ erről beszél majd

2023. december 11. 10:40

Újabb szabadalmi kérvényt nyújtott be Karikó Katalin, aki az egyik vezető olasz lapnak adott interjújában többek között arról is beszélt, személyesen is kritizálják-e munkáját az oltásellenesek.

2023. december 11. 10:40 3 p 12 3 26 Mentés

„Ma több mint 250 klinikai vizsgálatot végeznek az mRNS-terápiákra vonatkozóan, sokféle betegség, köztük daganat esetében. Az elmúlt években az mRNS alapú megoldást tanulmányoztam egyes neurodegeneratív betegségekre. De többet nem mondhatok, mert tegnap nyújtottam be a szabadalmat” – árulta el a La Repubblicának adott interjújában Karikó Katalin. Ő és Krausz Ferenc vasárnap, Stockholmban vehették át a Nobel-díjat.

Ezt is ajánljuk a témában Karikó Katalin és Krausz Ferenc átvette a Nobel-díjat Délután négy óra után néhány perccel elkezdődött a 2023-as Nobel-díjak átadási ünnepsége a svédországi Stockholmban.

A világhírű kutatóbiológus megjegyezte, sok kritikát kap az interneten az oltásellenesektől, de személyesen nem: bárhol is tart előadást az Egyesült Államokban vagy Magyarországon, nagy szeretettel fogadják és megköszönik a munkáját. Egyszer történt meg velem, hogy a Magyar Tudományos Akadémián, a beszédem után egy nő felállt, és azt mondta, ne fogadjam el a díjakat, mert az oltás nem biztonságos – tette hozzá Karikó Katalin, aki azt felelte erre, hogy ha a nő el akarja dönteni, másoknak, például neki mit kell tennie vagy mit nem, akkor feleslegesen fogja stresszelni magát.

Ezt is ajánljuk a témában Karikó Katalint kirúgták, de van egy erős üzenete a döntésről A világhírű Nobel-díjas kutatóbiológus egyáltalán nem vágyott arra, hogy megveregessék a vállát.

Az interjúban a Nobel-díjas tudós részletesen bemutatta felfedezését, és azt, miként lehetett rekordidő alatt vakcinát előállítani a koronavírus megjelenését követően. *** A cikket Közép-Európa szakértője, médiafigyelője és piackutatója, a CEPER szemlézte a mandiner.hu számára. Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

3 p 12 3 26 Mentés

Kapcsolódó cikkek

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.