Karikó Katalint kirúgták, de van egy erős üzenete a döntésről

A tudomány olyan, mint a krimi

Ha már a Nobel-díjjal megkoronázva ilyen nagyívű pályát járt be, igyekszik visszaadni minél többet a tudománynak és az oktatásnak, segít kutatótársainak, a vele született betegségek megoldásain dolgozik, szabadalmi kérvényt nyújtott be, valamint a BioNTechnek továbbra is ad tanácsokat.

„Néha úgy érzi magát az ember a tudományban, mint a krimiben, hogy forró nyomon jár. Aztán többnyire rájön, hogy egyáltalán nem, és van több százezer további forró nyom is, amit ki kell vizsgálnia. De közben sok mindent megtanulunk, ami később, más területen valódi megoldást jelenthet, tehát nem dolgoztunk hiába” – mondta Karikó Katalin, aki többször is elismételte,

nem a díjakban látja elsősorban a sikerességet, hiszen pályája során végig kitartóan dolgozott, az első 40 évben mégsem kapott egyetlen elismerést sem.

