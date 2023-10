Így nyilatkozott Karikó Katalin a hírnévről

Karikó Katalin csütörtökön a Szegedi Tudományegyetemen vett részt a tiszteletére rendezett sajtóeseményen. A friss Nobel-díjas arról beszélt, számára nem a hírnév, hanem a kutatás népszerűsítése a fontos.

„Nem magamat, hanem a tudományt szeretném népszerűsíteni” – jelentette ki, és hozzátette, a figyelem többnyire a sportolókra, színészekre szokott irányulni, ezért most ki kell használni, hogy a tudomány került a középpontba.

Szerinte a Nobel-díjjal járó hírnév lehetőséget teremtett arra, hogy az újságírók bevonásával népszerűsítsék a tudományt, valamint a tudósok, az orvosok és a tanárok munkáját.

A járvány idején a kutatók el voltak foglalva a vakcinafejlesztéssel és olyanok jutottak szóhoz, akik „a Facebookon tanulták az immunológiát”. Az emberek, akiknek kérdéseik voltak, nem kaptak választ – mondta a biológus, aki szavai szerint az őszinte kommunikáció híve. Úgy látja, a kutatók és az újságírók közös feladata segíteni az embereket, hogy megérthessék azt, ami körülöttük történik, hogy az, aki érdeklődik, tudományos ismeretekhez juthasson.

Karikó beszélt a SZTE-vel tervezett együttműködésekről is. Azt mondta, keresi a lehetőségeket, hogyan kapcsolódhat jobban be az egyetem életébe. Megjegyezte, most egy kicsit jobb helyzetben van, hiszen ha ír valakinek, akkor azonnal választ kap, ha pedig meghív valakit, akkor talán el is jön.

